Экс-форвард «Авангарда» Бут может перейти в минское «Динамо»

34-летний американский нападающий Дэвид Бут близок к переходу в минское «Динамо», информирует «Прессбол». Сообщается, что опытный хоккеист может дебютировать за «зубров» уже 6 декабря в домашнем матче с «Торпедо».



В прошлом сезоне Бут выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Детройт Ред Уингз». В 28 матчах регулярного чемпионата форвард заработал 5 (4+1) очков при показателе полезности «-5» и 10 минутах штрафа. В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.



В Континентальной хоккейной лиге Бут выступал за «Адмирал» из Владивостока и омский «Авангард». Всего в КХЛ нападающий заработал 25 (10+15) очков в 42 матчах.



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