Спасение клюшкой от Ерёменко возглавило десятку лучших сейвов недели

Континентальная хоккейная лига выбрала топ-10 сейвов недели.



«10-е место списка вратарских спасений занимает Дмитрий Шикин из «Сочи», накрывший шайбу после опасного добивания Игоря Руденкова. Доминик Фурх в игре с «Барысом» совершил два сейва, попавших в топ-10, первый сейв стал девятым, а спасение после броска Антона Сагадаеева заслужило второе место. На седьмом месте голкипер «Торпедо» Денис Костин с эффектным сейвом ловушкой после броска Джастина Азеведо.



Пятое место у Александра Трушкова, который успел сместиться и закрыть дальнюю штангу, не дав Линдену Вею возможности отличиться. Третье место по праву получает Михаил Карнаухов из минского «Динамо» с шикарным сейвом после броска Миро Аалтонена в упор в овертайме. Победителем становится Александр Ерёменко с невероятным спасением клюшкой после броска наверняка от Пекки Йормакки», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.