Скудра: жаль, что в сборную России не пригласили Михеева и Шарипзянова

Известный хоккейный тренер Петерис Скудра прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.



«Если пройтись по вратарской линии, то никаких сюрпризов нет. Сорокин и Шестёркин – однозначно наши сильнейшие вратари. То, что третьим едет Бобков, здорово, он заслужил это место своей игрой.



В линии обороны хотелось бы видеть Дамира Шарипзянова. Он, наверное, не так известен, так как играет в Нижнекамске, но постоянно прибавляет. Молодой и разносторонний игрок. Может, сказывается тот факт, что придётся играть на Кубке Первого канала. Домашний турнир, есть небольшое давление, хочется победить. Шанс поехать на какой-то этап Евротура Дамир точно заслужил.



Что касается линии атаки, то бросилось в глаза отсутствие Ильи Михеева. Это тоже молодой парень, который может играть в разнообразный хоккей. Жаль, что его нет в составе. Много представителей ЦСКА и СКА? Всё ожидаемо. Этого никто не скрывал, что ведётся работа под сборную. Есть сыгранность. Уфимская связка Кадейкин — Бурдасов? Антон однозначно заслужил вызов, он очень ярко провёл первую половину чемпионата. О Кадейкине тоже много говорят, он забивает красивые голы. Поэтому его вызов логичен.



Повторюсь, в сборной России много связок, много сыгранности, много «химии». Однозначно команда будет не только просматривать кандидатов, но и играть домашний турнир на победу, показывать яркий хоккей», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чем хорош состав сборной России на Кубок Первого канала Сыграет даже Павел Дацюк.