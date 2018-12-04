Стал известен полный состав тренерского штаба сборной России на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Тренер петербургского СКА Алексей Кудашов пропустит второй этап Евротура подряд.
Тренерский штаб сборной России:
Глава штаба — Роман Ротенберг
Главный тренер — Илья Воробьёв
Старший тренер — Алексей Жамнов
Тренер — Анвар Гатиятулин
Тренер вратарей — Рашит Давыдов
Тренер-методист — Ларс Йохансон
Тренеры по физподготовке — Ю. Жданов, А. Трошин и Д. Коротышев.
Состав сборной России:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).
Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист»), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).
Тренерский штаб сборной России на КПК: Кудашов пропустит второй этап подряд