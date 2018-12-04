Овечкин — о матче в «Вегасе»: нахлынут победные воспоминания, улыбки не избежать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от гостевого матча с «Вегас Голден Найтс». Напомним, это будет первая встреча клубов в «Вегасе» после победного для «столичных» финала Кубка Стэнли—2018, в котором «Вашингтон» взял верх со счётом 4-1.



«Конечно, с этим связано много отличных воспоминаний, мы хорошо провели здесь время. Но это было в прошлом году. Сейчас — новый год. Безусловно, когда мы вернёмся, то воспоминания нахлынут, и от улыбки никуда будет не деться. Но с началом игры всё начнётся с чистого листа», — приводит слова российского форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин отказался от гола в пользу партнёра. С ним всё хорошо? Александр отдал должное своему верному оруженосцу.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19