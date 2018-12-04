Стэмкос — о Кучерове: люди не понимают, как тяжело набирать очки топ-игрокам НХЛ

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о результативности российского форварда Никиты Кучерова.



«Люди не понимают, как тяжело набирать очки в этой лиге, особенно когда ты игрок такого топ-уровня, а соперник пытается тебя во что бы ни стало остановить. Сейчас Кучеров играет уверенно, чувствует игру, плетёт комбинации и постоянно хочет играть с шайбой», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Россиянин в споре бомбардиров НХЛ занимает третье место с 42 баллами, отставая на три очка от лидирующего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш». Второе место в споре бомбардиров занимает ещё один форвард «лавин» Натан Маккиннон — 43 балла. Только трём игрокам лиги, включая Кучерова, удалось разменять отметку в 40 очков за сезон.