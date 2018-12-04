Рирден: посмотрим, как отреагируют лидеры «Вашингтона» на неудачу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от матча с «Вегас Голден Найтс». Напомним, в прошлой игре «столичные» потерпели досадное поражение от «Анахайм Дакс» (5:6), упустив преимущество в четыре шайбы.



«Теперь слово за нашими лидерами, которые в последнее время играют просто феноменально. Посмотрим, как они отреагируют, когда дела идут не идеально. Как это было в воскресенье. Нас ждёт длительный перелёт, и наши лидеры и персонал должны обо всём позаботиться. В Вегасе мы потренируемся и будем готовы провести матч в памятном для нас месте. Будем надеяться, что это поможет нам справиться с тяжёлым поражением», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19