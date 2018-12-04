Кожевников: по ощущениям, в сборной России на КПК все на своих местах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав сборной, а также предстоящие матчи на футбольном стадионе «Зенита» между сборными России и Финляндии



«Хороший добротный состав, в нём собраны сильнейшие на данный момент игроки. Мы видим, что штаб вызвал тех, кто здорово проявил себя на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. Удивило ли чье-то отсутствие или присутствие в сборной? Нет. По ощущениям это первый раз за последнее время, когда все находятся на своих местах.



Собран добротный коллектив, сочетающий в себе опыт и молодость, у тренерского штаба будет отличная возможность посмотреть и оценить связки. Плюс, представлена хорошая вратарская линия. Что касается соперников, большинство игроков, наверняка, будут представлять КХЛ, то есть наши тренеры должны всех их знать. Да нам в принципе и не нужно ни на кого смотреть, надо показать свою игру и побеждать на домашнем турнире на радость своей публике. Я уверен, что трибуны будут заполнены.



По матчу классики могу сказать, что это очень здорово. Я не думаю, что он наложит на игроков какую-то дополнительную ответственность. Наоборот, ребятам должно быть в радость побегать на свежем воздухе. В Московской области, например, уже не первый год проходит Кубок Легенд, он проходит под открытым небом, и всегда участники остаются им очень довольны. Так что всем болельщикам нужно обязательно идти на «Хоккейную классику», причем идти семьями, с детьми и здорово провести время на хоккее», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

Чем хорош состав сборной России на Кубок Первого канала Сыграет даже Павел Дацюк.