«Динамо» Мн — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



«Динамо» Минск:



Карнаухов (Энрот);

Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Хауден — А. Костицын;

Блум — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын;

Осипов — Готовец, Павлович — Терещенко — Казионов;

Литвинов, Китаров — Волков — Гаврус.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Брынцев — Мусин, Галимов — Нестрашил — Бикмуллин;

Тимашов — Шарипзянов, Падакин — Куликов — Шиксатдаров;

Семенов, Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов, Здунов.



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