Стали известны составы минского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск.
«Динамо» Минск:
Карнаухов (Энрот);
Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Хауден — А. Костицын;
Блум — Лисовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын;
Осипов — Готовец, Павлович — Терещенко — Казионов;
Литвинов, Китаров — Волков — Гаврус.
«Нефтехимик»:
Коротаев (Ежов);
Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Брынцев — Мусин, Галимов — Нестрашил — Бикмуллин;
Тимашов — Шарипзянов, Падакин — Куликов — Шиксатдаров;
Семенов, Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов, Здунов.
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«Динамо» Мн — «Нефтехимик»: стали известны составы команд