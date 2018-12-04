Заявка Сиэтла официально одобрена, клуб станет 32-м в НХЛ

Совет директоров Национальной хоккейной лиги единогласно проголосовал за создание команды в Сиэтле, клуб станет 32-м в лиге. Новая команда может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21, если будет готова арена. Напомним, перед сезоном-2017/2018 в НХЛ вошёл клуб «Вегас Голден Найтс», в первом же сезоне добравшись до финала Кубка Стэнли.



Название и логотип нового клуба будут созданы позже. Вступительный взнос от новых владельцев составит рекордные на сегодняшний день $650 млн.



«Все настроены на 2020 год. Это наша цель. Но есть целый ряд факторов, которые могут повлиять на эти сроки, в том числе график строительства стадиона. Чем раньше начнется строительство, тем скорее начнет играть команда. Если все получится, мы рассчитываем на 2020 год. Если нет — тогда 2021-й. Но все хотят, чтобы это случилось раньше, а не позже», — рассказал ранее Гэри Беттмэн.