Беттмэн — о клубе из Сиэтла: волнительный день для НХЛ, счастливы новому городу

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал одобрение на совете директоров лиги заявки Сиэтла на создание тридцать второго клуба лиги.



«Сегодня волнительный и исторический день для нашей лиги. Мы прирастаем одним из самых инновационных, красивых и быстро растущих городов Северной Америки. Рады, что семью НХЛ пополнили Дэвид Бондерман, Тод Лайуики и вся заявочная группа из Сиэтла. И мы счастливы, что Сиэтл, город с богатой хоккейной историей, ставший первым из американских, выигравших Кубок Стэнли, наконец-то присоединился к НХЛ», — приводит слова Беттмэна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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