Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Беттмэн — о клубе из Сиэтла: волнительный день для НХЛ, счастливы новому городу

Беттмэн — о клубе из Сиэтла: волнительный день для НХЛ, счастливы новому городу
Хоккей / НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал одобрение на совете директоров лиги заявки Сиэтла на создание тридцать второго клуба лиги.

«Сегодня волнительный и исторический день для нашей лиги. Мы прирастаем одним из самых инновационных, красивых и быстро растущих городов Северной Америки. Рады, что семью НХЛ пополнили Дэвид Бондерман, Тод Лайуики и вся заявочная группа из Сиэтла. И мы счастливы, что Сиэтл, город с богатой хоккейной историей, ставший первым из американских, выигравших Кубок Стэнли, наконец-то присоединился к НХЛ», — приводит слова Беттмэна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент