Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта России

Нападающий петербургского СКА и сборной России Павел Дацюк стал победителем в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» по версии Министерства спорта России. Напомним, в 2018 году Дацюк выиграл олимпийское золото со сборной России.



Экспертный совет по выбору лауреатов: олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, председатель Союза ММА России Федор Емельяненко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, Александр Катушев, Василий Кикнадзе, глава ОКР Станислав Поздняков, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, Владимир Стогниенко и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.