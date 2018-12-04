Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта России

Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта России
Хоккей / КХЛ

Нападающий петербургского СКА и сборной России Павел Дацюк стал победителем в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» по версии Министерства спорта России. Напомним, в 2018 году Дацюк выиграл олимпийское золото со сборной России.

Экспертный совет по выбору лауреатов: олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, председатель Союза ММА России Федор Емельяненко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, Александр Катушев, Василий Кикнадзе, глава ОКР Станислав Поздняков, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, Владимир Стогниенко и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент