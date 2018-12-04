СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу во встрече с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 6:0. Для команды Ильи Воробьёва победа стала третьей подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а втором «армейский» клуб забил сразу трижды: авторами голов стали Динар Хафизуллин, Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На старте третьего периода Максим Карпов увеличил отрыв СКА, через несколько минут Ярно Коскиранта сделал счёт 5:0. Точку поставил гол Алексея Бывальцева в концовке. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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