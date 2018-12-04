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СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб

СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу во встрече с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 6:0. Для команды Ильи Воробьёва победа стала третьей подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а втором «армейский» клуб забил сразу трижды: авторами голов стали Динар Хафизуллин, Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На старте третьего периода Максим Карпов увеличил отрыв СКА, через несколько минут Ярно Коскиранта сделал счёт 5:0. Точку поставил гол Алексея Бывальцева в концовке. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
6 : 0
0:0, 3:0, 3:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Хафизуллин (Кетов, Белов) – 22:18 (5x5), 2:0 – Гусев (Карпов) – 24:59 (5x5), 3:0 – Кузьменко (Барабанов) – 36:15 (5x5), 4:0 – Карпов (Гусев, Дацюк) – 40:45 (5x5), 5:0 – Коскиранта (Гусев, Карпов) – 46:53 (5x5), 6:0 – Бывальцев (Барабанов, Гавриков) – 56:47 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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