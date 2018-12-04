«Нефтехимик» прервал неудачную полосу, одолев минское «Динамо»

Минское «Динамо» на домашней площадке уступило нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Андрея Назарова прервали неудачную серию из пяти проигранных матчей.



Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хозяев Алексей Терещенко. Во втором периоде нижнекамский клуб сравнял счёт благодаря точному броску Дамира Шарипзянова. На 43-й минуте гости вышли вперёд, гол, ставший победным, в актив записал Юусо Пустинен.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.