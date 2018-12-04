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«Нефтехимик» прервал неудачную полосу, одолев минское «Динамо»

«Нефтехимик» прервал неудачную полосу, одолев минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке уступило нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Андрея Назарова прервали неудачную серию из пяти проигранных матчей.

Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хозяев Алексей Терещенко. Во втором периоде нижнекамский клуб сравнял счёт благодаря точному броску Дамира Шарипзянова. На 43-й минуте гости вышли вперёд, гол, ставший победным, в актив записал Юусо Пустинен.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Терещенко (Павлович) – 08:27 (5x5), 1:1 – Шарипзянов (Нестрашил, Галимов) – 33:13 (5x5), 1:2 – Пуустинен (Полашек, Руохомаа) – 42:36 (4x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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