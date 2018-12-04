Мэр Сиэтла: хотим закольцевать историю и выиграть ещё один Кубок Стэнли

Мэр Сиэтла Дженни Деркан прокомментировала одобрение заявки города на создание нового клуба в Национальной хоккейной лиге.



«Это начало пути. Мы хотим закольцевать историю. Мы стали первым американским городом с Кубком Стэнли, а теперь хотим еще один. Сиэтл жаждет иметь свою команду. Хоккей очень подходит характеру этого города. Если хотите, чтобы хоккей развивался через поколения, то лучшего места, чем Сиэтл, не придумать, потому что именно здесь изобретается будущее. У нас есть компании, работники которых будут составлять фанатскую базу не только сегодня, но и в будущем — вместе с семьями.



Партнёры и инвесторы? Мне нравится, что они честно говорят, что могут сделать, а чего не могут. Это и называется настоящим партнерством. Мы все являемся жесткими переговорщиками, поэтому у нас было много пикировок, торгов, выпадов. Были моменты, когда все говорили, что из этого ничего не выйдет, но мы все равно знали, что останемся за столом переговоров до тех пор, пока не договоримся», — цитирует мэра официальный сайт НХЛ.

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