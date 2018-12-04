Минское «Динамо» подтвердило подписание Бута

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко на пресс-конференции после игры с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2) подтвердил подписание контракта с нападающим Дэвидом Бутом, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



В прошлом сезоне Бут выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Детройт Ред Уингз». В 28 матчах регулярного чемпионата форвард заработал 5 (4+1) очков при показателе полезности «-5» и 10 минутах штрафа. В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.



В Континентальной хоккейной лиге Бут выступал за «Адмирал» из Владивостока и омский «Авангард». Всего в КХЛ нападающий заработал 25 (10+15) очков в 42 матчах.



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