И. Воробьёв: Прохоркин скоро должен сыграть, Херсли два дня тренируется

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от уверенной победы во встрече с нижегородским «Торпедо» (6:0).



«Несколько дней без игр, поэтому в первом периоде вкатывались Потом взяли всё в свои руки, отработали очень солидно.



У нас есть группа травмированных, по Прохоркину надеемся, что он будет играть в самом ближайшем будущем. Херсли уже пару дней тренируется с нами, по мере готовности будем ставить его в состав», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а втором «армейский» клуб забил сразу трижды: авторами голов стали Динар Хафизуллин, Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На старте третьего периода Максим Карпов увеличил отрыв СКА, через несколько минут Ярно Коскиранта сделал счёт 5:0. Точку поставил гол Алексея Бывальцева в концовке. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин.