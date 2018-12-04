Тертышный — о травмах «Трактора»: наверное, сейчас у нас идёт чёрная полоса

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный после игры с «Авангардом» (3:2 ОТ) прокомментировал большое количество травм.



«Что с Полыгаловым и откуда столько травмированных? По Полыгалову пока информации нет, доктора с ним работают. По травмированным могу сказать, что есть травмы по игре. К примеру, перелом, шайба попадает в ногу, то бишь несчастный случай. Есть ситуации с травмами коленей, ребята падают, так что не думаю, что это из-за подготовки. Это тоже можно отнести к несчастному случаю. Наверное, сейчас у нас идёт чёрная полоса, надо её пережить. Ребята восстановятся, будем ждать их в строю здоровыми», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» уступил «Трактору» в овертайме