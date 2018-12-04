Назаров: негатив накапливается, меня ругают — это нормально

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1). Нижнекамский клуб прервал серию из пяти поражений.



«Хочется поблагодарить обе команды, сегодня получился забойный матч. Все бьются, все стараются. Ребята — молодцы, выиграли трудную игру. Нам повезло немного больше. Рад победе, готовимся к следующей игре.



Да, у нас было пять поражений подряд, но это были не чистые поражения, были овертаймы, брали очки. Но негатив накапливается, меня ругают, но это нормально. Конечно, хочется выиграть и начать новую победную серию», — передает слова главного тренера «Нефтехимика» корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



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