Хартли: симпатизирую Налимову, руководство обсудит с ним нюансы контракта

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после игры с «Трактором» (2:3 ОТ) прокомментировал игру голкиперов.



«Что касается Налимова, то я ему очень симпатизирую, тренерскому штабу он очень нравится. Расстроены, он заслуживал большего. Во всех трёх голах было без шансов. Думаю, что потребуется пару дней, чтобы обсудили все нюансы его агенты, он сам, руководство. И дальше будет видно. Но, несомненно, он способен играть в КХЛ.



Вызов Бобкова в сборную России? Я очень рад за него. Он этого заслуживает, он невероятный профессионал. И в том плане, как он играет, как тренируется и как ведёт себя. Для него огромная честь выступать за свою страну. Это уже второй раз, когда его вызывают. Мы очень рады за него», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.