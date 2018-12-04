Е. Медведев: одно очко — не оправдание и не утешение для «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:3 ОТ).



«Заработали очко? Это не оправдание и не утешение. Должны были выигрывать, забирать два очка и радоваться победе. Никак не сказалось то, что было меньше суток на отдых. В овертайме допустили индивидуальные ошибки.



Наверное, тренерскому штабу сборной России виднее, кого вызывать. Очень много талантливых молодых защитников. Поэтому я думаю, что на этапах Евротура будут просматривать молодёжь. Это, прежде всего, подготовка к чемпионату мира. Поздравить Игоря Бобкова с вызовом в сборную я ещё не успел», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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