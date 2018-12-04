Пуустинен — о лидерстве в списке снайперов: сезон идёт, я должен трудиться

Нападающий «Нефтехимика» Юусо Пуустинен подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).



«Нам удалось сегодня улучшить свою игру по сравнению с прошлым матчем. Во время игры мы так же добавили. Каково быть лучшим снайпером в КХЛ? Сезон еще продолжается. Я должен и дальше продолжать усердно трудиться.



Ноябрь у нас не получился, было несколько травм, где-то не хватало удачи. Надеюсь, что удача вернулась к нам. Мы стараемся не смотреть назад, а думать о следующих матчах. Для нас не важно, что было раньше, нам важно наше будущее. Лично я не заглядываю далеко вперед, думаю только о следующей игре. Ты должен быть лучшим сейчас, чтобы выигрывать все матчи. Сегодняшняя победа очень важна для нас, настроение в раздевалке просто прекрасное.



Хоккей меняется каждый год, трудно сравнивать разные лиги, ведь в них я играл в разное время. Например финская лига очень сильно изменилась за последние десять лет, очень трудно сравнивать то, что было тогда, и то, что есть сейчас. Игра стала более скоростной, причем во всех компонентах, теперь ты вынужден бегать и думать куда быстрее.



Чтобы попасть в плей-офф мы должны улучшить игру во всех компонентах. Следует обратить внимание на реализацию, да и в целом на игру во всех линиях», — передает слова Пуустинена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.