Белов: тренерам не нужно было говорить в раздевалке, сами всё понимали

Защитник петербургского СКА Антон Белов поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (6:0).



«Соперник превосходил нас в движении в первом периоде, у нас была пауза, немного потеряли игровой ритм. Потом вкатились и сделали результат. Мы всё сами понимаем, что тренерам в раздевалке говорить? Что надо добавлять. Два очка есть два очка, надо выигрывать. Следующий матч очень серьёзный, надо готовиться. Нет подготовительных игр, все стараемся играть на своем уровне», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором «армейский» клуб забил сразу трижды: авторами голов стали Динар Хафизуллин, Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На старте третьего периода Максим Карпов увеличил отрыв СКА, через несколько минут Ярно Коскиранта сделал счёт 5:0. Точку поставил гол Алексея Бывальцева в концовке. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин.