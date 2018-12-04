Бывальцев: когда СКА забил три гола, игроки «Торпедо» немного потерялись

Нападающий СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги выигранной встречи с «Торпедо» (6:0).



«Конечно, выиграть хотелось. Тем более в гостях проиграли, хотя вели в счете, но пропустили в третьем периоде ненужные голы. Каждый матч хочется выиграть, просто настраивались на победу.



Что произошло с «Торпедо»? Это не к нам, мы просто играем на победу. Конечно, когда мы три шайбы забросили, их игроки немного потерялись. Хорошо, что потом мы ещё забросили. Наш штаб сказал, что нужно делать, что улучшить после перерыва, поэтому все хорошо получилось.



«Ак Барс»? Сначала нужно было с «Торпедо» сыграть, все мысли были об этом. Теперь уже будем думать об «Ак Барсе», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.