Нестрашил: для «Нефтехимика» сейчас каждая игра как плей-офф

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Нестрашил подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).



«Начали игру не очень хорошо, первый период в нашем исполнении не удался. Но вскоре появились моменты, мы отыграли пару хороших смен и смогли победить. Очень рад двум очкам сегодня.



Лишь одна победа в десяти играх? Мы стараемся и работаем в каждой игре. В каких-то матчах мы наносили 50 бросков, но шайба не летела в ворота. Сегодня удалось забить достаточно и выиграть матч. Каждая игра сейчас как плей-офф, и наша задача — выигрывать в каждой из них», — передаёт слова Нестрашила корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Нефтехимик» прервал неудачную полосу, одолев минское «Динамо»

Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хозяев Алексей Терещенко. Во втором периоде нижнекамский клуб сравнял счёт благодаря точному броску Дамира Шарипзянова. На 43-й минуте гости вышли вперёд — гол, ставший победным, в актив записал Юусо Пустинен.