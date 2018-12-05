«Питтсбург» дома победил «Колорадо», «Флорида» разгромила «Бостон»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который отметился хет-триком и результативной передачей.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 51 секунду, набрал 2 (1+1) очка, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков из 32. Владислав Каменев и Никита Задоров очков не набрали.

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома разгромил «Бостон Брюинз» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Голом в составе победителей отметился Евгений Дадонов.