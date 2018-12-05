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«Питтсбург» дома победил «Колорадо», «Флорида» разгромила «Бостон»

«Питтсбург» дома победил «Колорадо», «Флорида» разгромила «Бостон»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который отметился хет-триком и результативной передачей.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 51 секунду, набрал 2 (1+1) очка, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков из 32. Владислав Каменев и Никита Задоров очков не набрали.

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома разгромил «Бостон Брюинз» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Голом в составе победителей отметился Евгений Дадонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
6 : 3
3:0, 0:3, 3:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Гюнцель (Летанг, Дюмулен) – 02:46 (5x5), 2:0 – Малкин (Пирсон, Хёрнквист) – 06:52 (5x5), 3:0 – Брассар (Мяяття, Астон-Риз) – 07:27 (5x5), 3:1 – Бэрри (Рантанен, Ландеског) – 28:16 (5x4), 3:2 – Сёдерберг (Калверт, Коул) – 29:32 (5x5), 3:3 – Ньето (Бурк) – 33:17 (4x5), 4:3 – Хёрнквист (Летанг) – 46:11 (5x4), 5:3 – Хёрнквист – 47:32 (5x4), – (Малкин) – , 6:3 – Хёрнквист – 48:58 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
5 : 0
0:0, 4:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Хоффман (Севьюр, Юбердо) – 24:21 (5x5), 2:0 – Мэтисон – 33:13 (5x5), 3:0 – Юбердо (Яндл, Барков) – 35:14 (5x5), 4:0 – Хоффман (Барков, Яндл) – 39:55 (5x4), 5:0 – Дадонов (Барков, Юбердо) – 54:26 (5x4)
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