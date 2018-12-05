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Буллит Кучерова принёс победу «Тампа-Бэй» над «Детройтом» в гостях

Буллит Кучерова принёс победу «Тампа-Бэй» над «Детройтом» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 6:5 Б (0:2, 3:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Автором решающего броска в серии буллитов стал россиянин Никита Кучеров, который окончил матч с показателем полезности «-2».

Хет-триком в составе хозяев отметился Франс Нильсен. По два балла за результативность в составе «Детройта» набрали Густав Нюквист (2+0), Дилан Ларкин (0+2) и Андреас Атанасиу (0+2). В составе «Тампы» 3 (2+1) очка в активе Мэтью Жозефа.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 33 секунды, совершил 5 бросков по воротам и отметился передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
5 : 6
2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Нюквист (Ларкин) – 16:54 (5x5), 2:0 – Нильсен (Атанасиу) – 17:15 (5x5), 2:1 – Жозеф (Кэллахан) – 25:10 (5x5), 2:2 – Жозеф (Гурд) – 31:37 (5x5), 3:2 – Нильсен (Витковски) – 33:33 (5x5), 3:3 – Стэмкос (Кэллахан) – 34:27 (5x5), 4:3 – Нильсен (Атанасиу) – 36:26 (5x5), 5:3 – Нюквист (Ларкин, Абделкейдер) – 44:06 (5x5), 5:4 – Миллер (Сергачёв) – 49:50 (5x5), 5:5 – Пакетт (Жозеф) – 54:58 (4x5), 5:6 – Кучеров – 65:00 ( ПБ)
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