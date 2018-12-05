Буллит Кучерова принёс победу «Тампа-Бэй» над «Детройтом» в гостях

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 6:5 Б (0:2, 3:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Автором решающего броска в серии буллитов стал россиянин Никита Кучеров, который окончил матч с показателем полезности «-2».

Хет-триком в составе хозяев отметился Франс Нильсен. По два балла за результативность в составе «Детройта» набрали Густав Нюквист (2+0), Дилан Ларкин (0+2) и Андреас Атанасиу (0+2). В составе «Тампы» 3 (2+1) очка в активе Мэтью Жозефа.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 33 секунды, совершил 5 бросков по воротам и отметился передачей.