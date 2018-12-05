«Торонто» в овертайме обыграл «Баффало», у Зайцева «-3»
5 декабря 2018, 06:25
Хоккей
/ НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Баффало» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Победную шайбу в овертайме забросил
Остон Мэттьюс, набравший в этом матче 3 (2+1) очка. Дубль в составе «Баффало» оформил Джек Айкел.
Российский защитник «Торонто»
Игорь Ожиганов провёл на льду 13 минут 48 секунд и заблокировал 4 броска. Никита Зайцев окончил матч с показателем «-3».
В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). 3 (2+1) очка в составе победителей набрал Джонатан Друен. Дубль оформил
Макс Доми.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
, 0:1 – Мэттьюс (Хейнси) – 28:33 (5x5) , 1:1 – Райнхарт (Больё, Ристолайнен) – 34:01 (5x5) , 1:2 – Гардинер (Таварес, Марнер) – 39:50 (5x5) , 2:2 – Айкел (Ристолайнен, Скиннер) – 42:39 (5x5) , 3:2 – Айкел (Райнхарт) – 52:57 (5x5) , 3:3 – Марло (Райлли, Мэттьюс) – 54:47 (5x5) 3:4 – Мэттьюс (Капанен, Гардинер) – 64:57 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
, 1:0 – Друен (Доми, Пека) – 14:30 (5x5) , 1:1 – Демело (Бёдкер, Тирни) – 28:49 (5x5) , 2:1 – Доми (Друен) – 34:38 (5x5) , 3:1 – Доми (Друен, Байрон) – 37:29 (5x5) , 4:1 – Лехконен (Котканиеми, Шоу) – 38:16 (5x5) , 5:1 – Галлахер (Татар) – 44:21 (5x5) 5:2 – Стоун (Дюшейн) – 52:28 (5x5)