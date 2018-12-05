«Торонто» в овертайме обыграл «Баффало», у Зайцева «-3»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Баффало» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Остон Мэттьюс, набравший в этом матче 3 (2+1) очка. Дубль в составе «Баффало» оформил Джек Айкел.

Российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов провёл на льду 13 минут 48 секунд и заблокировал 4 броска. Никита Зайцев окончил матч с показателем «-3».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). 3 (2+1) очка в составе победителей набрал Джонатан Друен. Дубль оформил Макс Доми.