Дадонов в матче с «Бостоном» забросил 5000-ю шайбу «Флориды» в «регулярках» НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома разгромил «Бостон Брюинз» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Голом в составе победителей отметился Евгений Дадонов. Эта шайба стала для «Флориды» 5000-й за всю историю регулярных чемпионатов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей «регулярки» НХЛ сезона-2018/19

Видео юбилейного гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Флориды».

Дадонов провёл на льду 16 минут 58 секунд (5.28 – в большинстве, показатель полезность «+1») и отметился пятью бросками. Всего на счету 29-летнего россиянина 27 (13+14) очков в 26 играх нынешнего сезона. Воспитанник челябинского хоккея продлил результативную серию до шести матчей.