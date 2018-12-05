Овечкин стал 6-м игроком, забившим 20 голов в 14 сезонах со старта карьеры в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После двух периодов подопечные Тодда Рирдена ведут со счётом 2:1.

Вторую шайбу «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому он достигнул отметки в 20 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 20 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ.

Видео гола доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Воспитанник московского «Динамо» стал шестым игроком в истории, забивавшим 20 или более голов в 14 или более сезонах подряд со старта карьеры. До него это смогли сделать Яромир Ягр, Матс Сундин и Марсель Дионн (все по 17 сезонов), Майк Гартнер (15) и Мишель Гуле (14).