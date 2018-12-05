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Гол Овечкина и передача Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Вегас»

Гол Овечкина и передача Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Вегас»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Жерара Галлана.

Главным героем матча стал Нейт Шмидт, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Вторую шайбу «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому он достиг отметки в 20 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 20 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 3
1:1, 0:1, 4:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Ривз (Икин, Линдберг) – 02:30 (5x4), 1:1 – Врана (Коннолли) – 15:33 (5x5), 1:2 – Овечкин (Коннолли, Боуи) – 31:42 (5x5), 2:2 – Белльмар (Макнэбб, Шмидт) – 42:33 (5x5), 3:2 – Икин (Линдберг, Энгелланд) – 42:49 (5x5), 3:3 – Врана (Кузнецов, Нисканен) – 51:40 (5x5), 4:3 – Шмидт (Теодор) – 58:35 (5x4), 5:3 – Шмидт – 59:53 (en)

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (1:1, 2:1, 1:0). Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Джейсон Цукер.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Ливо (Петтерссон, Бёзер) – 07:02 (5x5), 1:1 – Паризе (Дамба, Сперджен) – 12:17 (5x4), 2:1 – Мотт (Шаллер, Стечер) – 29:56 (5x5), 2:2 – Сутер (Гранлунд) – 35:36 (5x3), 2:3 – Цукер (Гранлунд, Стаал) – 36:31 (5x4)
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