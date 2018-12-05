Гол Овечкина и передача Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Вегас»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Жерара Галлана.

Главным героем матча стал Нейт Шмидт, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Вторую шайбу «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому он достиг отметки в 20 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 20 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (1:1, 2:1, 1:0). Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Джейсон Цукер.