Провал Зайцева и дубль Мэттьюса в видеообзоре матча «Баффало» — «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Баффало» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Остон Мэттьюс, набравший в этом матче 3 (2+1) очка. Дубль в составе «Баффало» оформил Джек Айкел.



Российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов провёл на льду 13 минут 48 секунд и заблокировал 4 броска. Крайне неудачным образом сложился матч для Никиты Зайцева. Он окончил матч с показателем полезности «-3».

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате»