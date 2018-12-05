«Куньлунь» расторг контракт с Барри Брастом

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с Барри Брастом, информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

35-летний Браст пополнил состав китайского клуба по ходу сезона и одержал четыре победы в девяти матчах при коэффициенте надёжности 3,11 и проценте отражённых бросков 89,5. В дебютной игре в составе «Куньлуня» канадский голкипер одержал победу в гостевом матче с ЦСКА.

Вчера, 4 декабря, стало известно о возвращении в клуб вратаря Томи Кархунена. Финский голкипер ранее уже выступал за «Куньлунь», проведя в стане «драконов» сезон-2016/17 и часть следующего чемпионата. Позже голкипера обменяли в «Витязь», где он из-за серьёзной травмы провёл только три матча и расторг контракт с командой