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25 сейвов Хилла помогли «Аризоне» обыграть «Лос-Анджелес» и продлить серию побед

25 сейвов Хилла помогли «Аризоне» обыграть «Лос-Анджелес» и продлить серию побед
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» победил «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте первого периода, когда Лоусон Круз в меньшинстве убежал к ворота Джонатана Куика и разобрался с именитым голкипером. Во втором отрезке Ник Шмальц реализовал численное преимущество и упрочил перевес «Аризоны». Алек Мартинес за шесть минут до конца третьего периода вернул интригу в матч, однако набрать очки «королям» не удалось. На последней минуте матча Дастин Браун отправил шайбу в ворота «Койотс», однако арбитры усмотрели в действиях Брауна игру высоко поднятой клюшкой и гол не засчитали.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Круз (Арчибальд, Яльмарссон) – 18:25 (4x5), 0:2 – Шмальц (Экман-Ларссон, Келлер) – 25:56 (5x4), 1:2 – Мартинес (Копитар, Браун) – 54:15 (5x5)

Главным героем матча стал канадский вратарь «Аризоны» Эдин Хилл, отразивший 25 бросков. «Койотс» продлили серию побед до четырёх матчей. Российские игроки не принимали участия в матче.

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