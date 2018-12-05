25 сейвов Хилла помогли «Аризоне» обыграть «Лос-Анджелес» и продлить серию побед

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» победил «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте первого периода, когда Лоусон Круз в меньшинстве убежал к ворота Джонатана Куика и разобрался с именитым голкипером. Во втором отрезке Ник Шмальц реализовал численное преимущество и упрочил перевес «Аризоны». Алек Мартинес за шесть минут до конца третьего периода вернул интригу в матч, однако набрать очки «королям» не удалось. На последней минуте матча Дастин Браун отправил шайбу в ворота «Койотс», однако арбитры усмотрели в действиях Брауна игру высоко поднятой клюшкой и гол не засчитали.

Главным героем матча стал канадский вратарь «Аризоны» Эдин Хилл, отразивший 25 бросков. «Койотс» продлили серию побед до четырёх матчей. Российские игроки не принимали участия в матче.