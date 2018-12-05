Флёри спародировал празднование Кузнецова, изобразив птицу после победы

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Жерара Галлана.

После завершения матча голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри спародировал празднование Евгения Кузнецова, изобразив птицу. Российский форвард таким образом обычно отмечает заброшенные шайбы.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Главным героем матча стал Нейт Шмидт, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Вторую шайбу «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому он достиг отметки в 20 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 20 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ. Кузнецов отметился результативной передачей.