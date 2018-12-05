Рирден: Ривз весь матч целился в Уилсона, он ударил Тома из слепой зоны

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал силовой приём форварда «Вегас Голден Найтс» Райана Ривза против Тома Уилсона. Ривз в концовке второго периода заработал удаление до конца матча за неправильную атаку Уилсона. Том не смог вернуться в игру, которая завершилась победой «Вегаса» (5:3).

«У нас принципиальное противостояние с «Вегасом». И сегодня получилась хорошая битва, но Ривз весь матч целился в Уилсона. Это отчётливо было видно на каждом вбрасывании. В данном моменте он ударил Тома из слепой зоны. Уилсон не был готов в приёму и ударился головой об лёд. Это разочарование», — приводит слова Уилсона журналист Адам Хилл.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.