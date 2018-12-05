Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.

Главной звездой стал вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, одержавший победу в матче с «Бостон Брюинз» (5:0). Канадский вратарь отразил 33 броска и оформил шат-аут.

Второй звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (9:6).

Замкнул топ-3 нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3). Хет-трик получился натуральным – швед отличился трижды подряд, забив все голы в третьем периоде. На это ему потребовалось 2 минуты 47 секунд, это самый быстрый хет-трик в истории «Питтсбурга».