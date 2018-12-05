Терещенко — о полноценном контракте: всё зависит от руководства, время покажет

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:2) и поделился соображениями о возможности заключения полноценного контракта.

«Моя шайба не имеет значения, команда проиграла, здесь уже личные амбиции нужно отмести на второй план. Положительного результата, к сожалению, нет. Местами сегодня играли неплохо, но вот второй период… Не то что бы провалили, были моменты для гола, однако отдали свою зону. Не хватило нам одной шайбы, при счёте 1:0 нужно было забивать дальше. Не смогли довести действия до логического завершения, поэтому и проиграли.

Не хватает психологии. Сейчас каждая игра как плей-офф. Команда выходит, старается, но где-то что-то не получается. На тренировках над всеми слабыми местами работаем, тренеры грамотно подсказывают, но существуют провалы – второй период тому подтверждение. Тем не менее нужно из этого выбираться, причём выбираться всем вместе. У команды есть и будущее, и классные игроки в принципе. Всё по силам, только нужно двигаться вперёд, работать над ошибками и забивать больше одного гола.

Полноценный контракт? Время покажет, всё зависит от руководства», — цитирует Терещенко официальный сайт минского «Динамо».