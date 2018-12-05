Умарк присоединился к «Салавату Юлаеву» в Братиславе

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, пропустивший два последних матча с «Адмиралом» и «Авангардом», вернулся в расположение уфимской команды. Умарк вынужден был уехать в Швецию по семейным обстоятельствам.

«Вчера вечером Умарк присоединился к команде в Братиславе и уже принял участие в двух тренировках. Проблем у него не было. Были некие обстоятельства, связанные с семьёй. Мы честно об этом заявляли», — сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Сегодня, 5 декабря, «Салават Юлаев» проведёт матч регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Матч состоится в Братиславе и начнётся в 20:30 мск. В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 30 (3+27) очков в 32 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1». Его безголевая серия составляет 23 матча.