Бэбкок: в Сиэтле замечательные рестораны с морепродуктами. НХЛ попала в яблочко

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал одобрение заявки Сиэтла на создание нового клуба в Национальной хоккейной лиге.

«Это один из лучших городов в мире. Находится на берегу океана. Там замечательные рестораны с морепродуктами. Очень красивый город, замечательные виды. НХЛ попала в яблочко», — сказал Бэбкок.

Новая команда должна начать играть в НХЛ с сезона-2021/22, драфт расширения пройдёт в июне 2021 года. В драфте расширения не будет принимать участие «Вегас Голден Найтс», клуб также не получит часть взноса Сиэтла.



Название и логотип нового клуба будут созданы позже. Вступительный взнос от новых владельцев составит рекордные на сегодняшний день $ 650 млн, часть из которых будет поделена между клубами.