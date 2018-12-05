Кузнецов: разговоров о хоккее очень много, но правду всё равно никто не говорит

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что старается не обращать внимания на хоккейные новости, а также поделился наблюдениями о североамериканской культуре поведения.

«Стараюсь ни новостей о хоккее не читать, ни телевизор на эту тему не смотреть. Особенно здесь. Очень много разговоров, но правду о хоккее всё равно никто не говорит. Поэтому стараюсь больше про футбол читать, про баскетбол. Стараюсь от хоккея отдыхать.

Если посмотреть на возраст, здесь в основном болеют люди зрелые. Они особо не пристают, если видят тебя на улице. А если видят, то не дают понять, что узнали. Если уж кто-то решает подойти пообщаться, то задают два-три лёгких вопроса — как дела, как настроение — но тут же говорят, что не хотят отвлекать. Никакого панибратства нет вообще. Даже если просят фотографию, стесняются рядом встать. Видно, что люди относятся с уважением», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.