Уланов: в последнее время Россия сравнялась по уровню поддержки на хоккее с НХЛ

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями от поведения болельщиков на трибунах во время матчей КХЛ.

«Мы играем на «ЦСКА-Арене»? Когда мы начали играть там, она носила другое название и стала называться «ЦСКА-Арена» только этим летом. Но мы не обращаем на это внимания. Ну поменялась надпись и поменялась. У нас и у ЦСКА раздевалки в разных концах дворца, на играх весь стадион окрашивается в красно-белые цвета.

«Спартак» — одна из самых великих команд в истории отечественного хоккея, которая всегда играла в комбинационный, яркий хоккей. Не зря же её называют народной командой. Лично мне очень приятно видеть полные трибуны почти на каждой игре. В глазах рябит от ромбиков на майках, кепках, шарфах. Особенно приятно видеть, что зрители с нами не только во время побед, но и после поражений. Наверняка вы видели, как они тепло приветствовали команду после недавнего дерби с ЦСКА. Это очень хорошо влияет на атмосферу внутри коллектива.

Если же сравнивать с Северной Америкой, то, считаю, в последнее время Россия сравнялась по уровню поддержки на хоккее с НХЛ. У нас люди стали более эмоциональными на трибунах, а не держат свои переживания в себе, как в советское время», — цитирует Уланова официальный сайт КХЛ.