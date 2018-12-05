Сборная России представила форму к матчу с Финляндией в Санкт-Петербурге

Сборная России по хоккею представила макет комплекта формы, в которой она проведёт 16 декабря матч Кубка Первого канала с командой Финляндии, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.

«В этой форме сборная России в рамках Кубка Первого канала выйдет на матч с финнами на футбольном стадионе в Петербурге. Игра приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения Анатолия Тарасова, так что вдохновились дизайном из 50-х», — сказано в официальном сообщении.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Игра пройдёт на футбольном стадионе «Санкт-Петербург», начало встречи — в 17:00 мск.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).