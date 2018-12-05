В Новосибирске подняли свитеры Деева и Климовича

В Новосибирске перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Металлург» состоялась торжественная церемония поднятия свитеров Алексея Деева и Сергея Климовича, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Климович и Деев являются воспитанниками новосибирского хоккея и по итогам сезона-2001/02 вывели «Сибирь» из Высшей лиги в Суперлигу. Деев при этом был капитаном команды.



На сегодняшний день Климович занимает пост спортивного директора «Сибири», а Деев является директором школы ЦСКА.

В Новосибирске в эти минуты продолжается первый период, счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.