Кузнецов: жители Челябинска хотели разорвать на части, когда привёз Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вспомнил, как летом 2018 года привёз в Челябинск Кубок Стэнли.



«Многим не удалось в тот день сфотографироваться с Кубком Стэнли, приходилось забирать его и уезжать в другое место. Немножко расстроился по этому поводу. С другой стороны, я не мог разорваться. В какой-то момент надо было ехать на обед с родителями. Родители всё же важнее, Кубок дают на маленькое время, буквально часов на 9-10. Все в этот момент хотели разорвать меня на части. Но всё равно было очень приятно, когда болельщики радовались и улыбались. Это даёт много положительных эмоций. Спасибо им», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.



По итогам прошлого сезона «Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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