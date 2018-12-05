Гуськов: ЦСКА в ноябре выглядел неприступной стеной, оборона сильна монолитом

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал выступление ЦСКА в прошедшем месяце.



«ЦСКА в ноябре выглядел неприступной стеной: всего четыре пропущенные шайбы за восемь матчей. Оборона «армейцев» сильна монолитом, из неё никто не выпадает. Недаром на домашний этап Евротура было вызвано сразу трое защитников ЦСКА. Её лидером по праву можно считать Никиту Нестерова – он проводит больше всего времени на льду. Пусть не смущают его четыре очка, ведь в ЦСКА защитникам не так-то просто набирать результативные баллы», — приводит слова Гуськова официальный сайт КХЛ.



Московские «армейцы» возглавляют таблицу Западной конференции, опережая СКА на 7 очков. Столичная команда выдала победную серию из 16 матчей.

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