Стал известен состав сборной России на МЧМ по хоккею 2019 года

Штаб молодёжной сборной России определился со списком кандидатов на участие в чемпионате мира.

Календарь МЧМ-2019

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).



Защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артём Волков («Химик»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Макар Хабаров («Северсталь»).



Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артём Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).



7 декабря хоккеисты прибудут в Новогорск на недельный сбор. Перед вылетом сборной в Канаду, 15 декабря, расположение команды покинут пятеро игроков. При этом на заключительный этап подготовки в Верноне к «молодёжке» присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники – Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие – Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Коме»).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.