Форвард Алексей Михнов подписал контракт с «Северсталью»

«Северсталь» подписала контракт до конца сезона с нападающим Алексеем Михновым, сообщает пресс-служба череповецкой команды.



Алексей родился и начинал играть в хоккей в Киеве. На профессиональном уровне дебютировал в Ярославле. В высшем дивизионе российского хоккея защищал цвета московского «Динамо», новосибирской «Сибири», ярославского «Локомотива», магнитогорского «Металлурга», ханты-мансийской «Югры», екатеринбургского «Автомобилиста», нижнекамского «Нефтехимика». Выступал в составе сборной России на различных международных турнирах.



Нынешний сезон 36-летний Михнов начинал в составе «Нефтехимика». Он провёл за «волков» 6 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». В октябре Алексей перешёл в румынский клуб «Чиксереда» — в восьми играх Алексей забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

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