Форвард «Вегаса» Ривз, травмировавший Уилсона, избежал дисциплинарного наказания

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз не получит дисциплинарного наказания за удаление до конца матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3). Об этом сообщает североамериканский журналист Боб Макензи.

Ривз — о хите на Уилсоне: не знал, что за нанесение травмы могут дать матч-штраф

В концовке второго периода канадский форвард неправильно атаковал нападающего «столичной» команды Тома Уилсона. В перерыве пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Уилсон получил травму и продолжить матч не сможет.

Видео эпизода также можно посмотреть на странице NBC Sports Capitals в «Твиттере».



В этом сезоне 31-летний Ривз провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности «+4» и 43 минутах штрафного времени.

«Вегас» занимает девятое место на Западе, команда набрала 31 очко в 29 матчах регулярного чемпионата.