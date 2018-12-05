«Динамо» М — «Куньлунь»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар», который состоится сегодня, 5 декабря, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;

Миронов – Хиетанен, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Вишневский – Зайцев, Муранов – Ефремов – Петунин.

«Куньлунь Ред Стар»:

Лазушин (Кархунен);

Виклунд – Лаюнен, Савинайнен – Мертл – Вольски;

Ярвинен – Парлетт, Палола – Лунд – Фонтейн;

Кузьмин – Витасек, Бек – Латта – Ип;

Юэнь – Локхарт – Сквайрз.

Подопечные Владимира Крикунова подходят к игре с серией из пяти побед.