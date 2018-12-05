«Динамо» М — «Куньлунь»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар», который состоится сегодня, 5 декабря, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;
Миронов – Хиетанен, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Вишневский – Зайцев, Муранов – Ефремов – Петунин.
«Куньлунь Ред Стар»:
Лазушин (Кархунен);
Виклунд – Лаюнен, Савинайнен – Мертл – Вольски;
Ярвинен – Парлетт, Палола – Лунд – Фонтейн;
Кузьмин – Витасек, Бек – Латта – Ип;
Юэнь – Локхарт – Сквайрз.
Подопечные Владимира Крикунова подходят к игре с серией из пяти побед.
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